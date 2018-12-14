СМИ рассказали о возможном повышении минимальной цены на шампанское

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Ассоциация производителей игристых вин направила в Минфин расчеты, согласно которым минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки шампанского объемом 0,75 л может вырасти до 202 руб. Об этом пишет газета «Известия».

В ассоциации обосновали повышение цены на шампанское ростом НДС с 18% до 20%, наценками розницы и оптового звена, размерами акциза, стоимостью сырья, а также общими производственными затратами.

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В Минфине получили расчеты ассоциации и в данный момент занимаются их изучением. В пресс-службе министерства подчеркнули, что окончательное решение по МРЦ шампанского в данный момент не принято.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил установить единый акциз на вина и шампанское.