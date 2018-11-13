МЭА: Россия сохранит статус основного поставщика газа в ЕС
Международного энергетического агентства (МЭА) ожидает, что Россия останется основным поставщиком газа в Евросоюз до 2040 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства.
По данным агентства, спрос на газ в ЕС достигнет 408 млрд кубометров к 2040 году.
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Как отмечается, доля импорта газа в Европе увеличится до 86% к 2025 году.
При этом рост доли импорта газа будет связан с падение собственной добычи ЕС.
В июле сообщалось, что МЭА спрогнозировало рост мирового спроса на газ.