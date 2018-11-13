МЭА: Россия сохранит статус основного поставщика газа в ЕС

<img src="">

Международного энергетического агентства (МЭА) ожидает, что Россия останется основным поставщиком газа в Евросоюз до 2040 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства.

По данным агентства, спрос на газ в ЕС достигнет 408 млрд кубометров к 2040 году.

Реклама

Как отмечается, доля импорта газа в Европе увеличится до 86% к 2025 году.

При этом рост доли импорта газа будет связан с падение собственной добычи ЕС.

В июле сообщалось, что МЭА спрогнозировало рост мирового спроса на газ.