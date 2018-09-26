ФТС предложила обнулить порог беспошлинных интернет-покупок в России

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Тимур Максимов заявил, что порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России надо постепенно снижать до нуля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы предлагали за конечную точку взять ноль по коммерческому обороту, то есть когда магазин продает напрямую физическому лицу. Отмечу, что в случае пересылки между физическими лицами ситуация иная», — сказал Максимов.

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Он подчеркнул, что при продаже товара напрямую человеку, «ноль необходим, чтобы не создавать дисбаланса».

Ранее сообщалось, что только 9% россиян готовы платить пошлины за покупки в интернет-магазинах.