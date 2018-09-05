МЭР дало прогноз по курсу рубля

Минэкономразвития ожидает, что курс рубля к доллару вернется на уровень 63-64 руб. за доллар во второй половине 2019 года. Об этом сообщается в материалах ведомства.

«Ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63-64 руб. за доллар во второй половине 2019 года, и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами — торговыми партнерами», — заявили в министерстве.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что текущее ослабление рубля пока не является драматическим.