США ввели новые санкции против Ирана

Министерство финансов США ввело санкции против иранских авиакомпаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в частности, под санкции Соединенных Штатов попали два гражданина Ирана и один житель Турции.

При этом в список попали более 30 иранских авиакомпаний.

Реклама

Ранее министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс рассказал о защите европейских компаний в связи с возможными санкциями США по Ирану.

15 мая США внесли в список санкций главу ЦБ Ирана.

Как отмечалось, глава Центрального банка Ирана Валиолла Сеиф включен попал в указанный список за поддержку иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).