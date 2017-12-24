В Бундесбанке исключили возможность легализации криптовалют в Еврозоне

По словам члена совета директоров Бундесбанка Каорла Людвига Тиле, в Еврозоне исключена возможность легализации криптовалют, передает Finanzen.net.

«Введение центральным банком в обращение криптовалют, которые аналогичны уже существующим валютам, не стоит на повестке», — сказал он.

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Он также назвал технологию блокчейн дорогой и непригодной для платежей.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко легализовал криптовалюты.