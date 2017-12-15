Набиуллина назвала причину снижения ставки ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила во время пресс-конференции, что ЦБ снизил ключевую ставку из-за того, что у регулятора изменился взгляд на ситуацию в экономике в 2018 году.

«Такой шаг — 50 базисных пунктов — был выбран, так как изменился наш взгляд на перспективы 2018 года. Соглашения об ограничении добычи нефти продлены, неопределенность по ценам на нефть снизилась», — сказала Набиуллина.

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Она также подчеркнула, что, исходя из этих событий, был обновлен макроэкономический прогноз.

Ранее сообщалось, что Банк России понизил ключевую ставку до 7,75% годовых.