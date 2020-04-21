WTI отыгралась в цене: техасская нефть стоит более $2 за баррель

До $2,21 за баррель выросла цена майского фьючерса западно-техасской марки нефти WTI. Как сообщает РИА «Новости», рост цены на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составил 160%.

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Таким образом, цена на WTI с поставкой в мае вернулась в область положительных значений. Накануне майские фьючерсы на WTI потеряли в цене более 100% стоимости. К половине десятого вечера по московскому времени

цена на нее упала ниже $0 за баррель, достигнув -$40. Это историческое событие – такого не случалось с момента открытия торгов на NYMEX в 1983 году.

Разница в цене между сортами Brent (от цены на североморскую нефть зависит ценообразование российской Urals – «Газета.Ru») и WTI, так называемый «спред», составила $13,7 за баррель. Подобная ситуация в последний раз происходила в январе 2014 года.

Фактически, впервые в истории цены на Brent в два раза превысили цены на WTI. Подобная ситуация объясняется рекордным падением нефтяного спроса в апреле. Произошел гигантский переизбыток «черного золота» на физическом рынке. Нефть едва может найти покупателя, и продавцы торгуют ей в убыток – это выгоднее, чем затратная консервация скважин.

При этом новая сделка ОПЕК+, заключенная в начале апреля странами-производителями нефти, начинает действовать только в мае. Поэтому, хотя это соглашение призвано поддержать баланс на рынке, сокращая объемы добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, игроки на рынке данный фактор при заключении ближайших нефтяных контрактов во внимание не принимают.

Июньский фьючерс WTI при этом дороже майского на 70% – то есть, участники торгов ждут восстановления рынка в обозримой перспективе.

В это же время президент США Дональд Трамп заявил, что падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений будет краткосрочным. Об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, такое обрушение цен на нефть является «больше финансовой историей», чем «ситуацией с нефтью». Трамп также выразил уверенность, что примерно через месяц цены на нефть увеличатся до $25-28 за баррель. При этом он назвал нынешние цены «очень интересными», отметив, что они позволят полностью заполнить национальные резервы.

Лидер США отметил, что Штаты намерены закачать в свои стратегические резервы нефти до 75 млн баррелей. «Это будет впервые за долгое время, когда они окажутся заполненными», — добавил Трамп.

Цена российской нефти Urals вчера также начала торговаться по отрицательной цене — -$2 за баррель. Падение составило около 112%. В самом начале апреля большую шумиху в СМИ вызвало падение экспортной цены российской нефти Urals до отрицательных значений.

Как следует из отчета ценового агентства Argus, к парадоксальной ситуации на российском рынке привело беспрецедентное падение мировых цен.

Котировка Argus fip (продажа с доставкой к трубопроводу за счет продавца) Западная Сибирь 30 марта, была равна -1007 рублей за тонну, а 31 марта, — -1200 рублей за тонну. Затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость Urals в эти два дня. Котировка Argus fip и ее среднее значение за месяц влияет на ценообразование на российском нефтяном рынке:

«Такая ситуация застала врасплох многих участников рынка, так как их цены на поставки нефти по контрактам как годовым, так и краткосрочным базируются на значении формулы в течение месяца поставки, — отмечали аналитики Argus. — Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России». Тем не менее, по итогам марта среднее значение котировки Argus fip Западная Сибирь оставалось в положительной зоне.

Ранее информационное агентство Bloomberg уже сообщало о возникновении отрицательных цен на нефть в США. Доплачивать за разгрузку компаниями приходится из-за заполнения хранилищ.