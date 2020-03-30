Новое падение: Норвегия ударит по нефтяному рынку

Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg. Оператор проекта — норвежская компания Equinor.

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Добыча на первой очереди месторождения достигнет максимума в 470 тысяч баррелей в сутки на несколько месяцев раньше запланированного — уже в мае. Сейчас добыча составляет 440 тысяч баррелей в сутки. Запуск второй очереди ожидается в конце 2022 года, ее мощность — 220 тысяч баррелей в сутки.

Bloomberg подчеркивает, что если страна будет добывать больше запланированного уровня, то это осложнит ситуацию на нефтяном рынке, который переполнен топливом из-за так называемой «нефтяной войны» России и Саудовской Аравии. Сегодня на рынке образовалось избыточное предложение нефти в размере 25 млн баррелей в сутки.

Месторождение Йохан Свердруп будет для Equinor хорошим источником дохода из-за достаточно низкой себестоимости добычи топлива, пишет Bloomberg. Проект будет рентабельным даже при ценах в $20 за баррель.

Ранее Bloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America и Raiffeisenbank писал, что Россия может стать единственным поставщиком нефти в мире, который способен работать при цене $15-20 долларов за баррель. Эксперты отметили несколько преимуществ страны перед конкурентами. Среди них — низкая стоимость производства топлива, развитая инфраструктура, гибкая налоговая система и волатильность рубля. Российские производители получают значительную часть доходов в долларах, а тратят — в рублях. «Таким образом, они могут инвестировать в производство тогда, когда их конкуренты вынуждены эти траты сокращать», — обращает внимание информагентство.

Согласно опубликованному 30 марта отчету ценового агентства Argus Media, стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе снизилась до минимального с июня 1999 года значения. Цена за баррель по состоянию на пятницу составила $16,2.

За неделю российская нефть подешевела на $5,51 за баррель. Скидка на Urals стала максимальной с июня 2008 года. Она выросла на $1,25 за баррель и составила $4,75.

Как отмечает агентство в своем отчете, в апреле должны увеличиться суммарные поставки морских партий российской нефти этого сорта из портов России, которые обслуживает «Транснефть». Они вырастут на 9,3% по сравнению с мартом — объемы поставок увеличатся до 2,97 млн баррелей в сутки. Эти показатели немного ниже рекордного уровня, который был достигнут в октябре 2019 года. Тогда «в результате отгрузок объемов, накопленных в системе «Транснефти», экспорт достиг 2,98 млн баррелей в сутки», пишет Argus Media.

Рост объемов поставок может быть связан с ремонтом на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), окончанием с 1 апреля действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и переговорами о поставках российской нефти в Белоруссию.

Сокращение объемов нефтепереработки, снижение спроса на нефтепродукты параллельно с ростом предложения на нефтяном рынке могут стать причиной удержания цен на нефть на низком уровне, пишет Argus Media.

В понедельник, 30 марта, цены установили новый антирекорд: стоимость майского фьючерса марки Brent опустилась ниже $23 за баррель. Такой уровень был в последний раз зафиксирован в ноябре 2002 года. Это связано с ожиданиями по наращиванию добычи нефти странами ОПЕК с 1 апреля после истечения в конце марта соглашения о сокращении добычи сырья. Продлить его не удалось из-за разногласий между двумя крупнейшими участниками сделки. Россия предлагала продлить соглашение на второй квартал 2020 года или до конца года. Саудовская Аравия настаивала на том, что нужно еще сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Развал соглашения привел к резкому падению цен на нефть. Ситуацию усугубило то, что глобальный спрос сократился из-за пандемии коронавируса.