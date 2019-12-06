Балансирующая энергетика

Основным камнем преткновения в обобщенном понятии «коммунальные услуги» как всегда являются цены на энергоснабжение – электричество и тепло. Обычно эти расходы особенно чувствительны для населения и бизнеса. Само плановое повышение традиционно произойдет с 1 июля 2020 года, что было сделано несколько лет назад для замедления инфляции, но как отразится это повышение цен на экономике в целом, госчиновники, бизнес и население думают уже сейчас.

Реклама

В целом, рост тарифов на электричество не превысит в 2020 году в среднем по стране 5 %. Если в квартире или доме установлен многотарифный счетчик, то в 2020 он будет оплачиваться по максимальному тарифу 1,68 руб., а в пиковое время – 5,06 руб. В сельской местности стоимость электроэнергии будет значительно ниже городских ставок.

Тарифы на электроэнергию для бизнеса формируются по другим правилам и меняются каждый месяц в зависимости от конкурентного ценообразования на рынке электроэнергии. Но даже в этом случае у потребителей есть возможность выбора того или иного тарифного плана с учетом оптимизации затрат на энергоснабжение.

По словам заведующего лабораторией прогнозирования ТЭК Валерия Семикашева, в России на данный момент примерно 20-30% электроэнергии и мощности торгуются в рамках свободных договоров. Большая часть всей остальной электроэнергии торгуется на оптовом рынке, продаваясь на так называемом рынке «на сутки вперед». Это формирует оптовую цену на электроэнергию за киловатт-часы.

Плановое повышение цен на электроэнергию тема всегда чувствительная для всех потребителей, но эти меры обусловлены экономическими изменениями, которые происходят в стране и мире.

Однако если посмотреть на европейские страны, то окажется, что цены на электроэнергию в России гораздо ниже по сравнению со странами Европы и соответствуют средним значениям стоимости электроэнергии в Китае и США.

Например, по данным статистической службы Европейского союза «Евростат», приведенным в недавно подготовленной справке Минэнерго на запрос Госдумы, цены на электроэнергию для всех категорий потребителей в единой Европе далеко не одинаковы. Если в России тариф на электроэнергию для категории «население» составляет 3,31 руб./кВт⋅ч, включая налоги (что немаловажно!), то в той же Германии он равен 10,48 в рублевом выражении, а самый высокий в Испании - 14,81 руб./кВт⋅ч. Тариф на электроэнергию для категории «крупные энергоемкие потребители» отражает ту же тенденцию: в России – 2,29 руб./кВт⋅ч, в странах Евросоюза средняя цена – 4,77, Германия – 3,64, Испания – 5,66 соответственно. Самый высокий тариф в этой категории - в Великобритании – 6,91 руб./кВт⋅ч.

Какие выводы можно сделать из этой макроэкономической статистики?

Потребление электроэнергии в России не снижается. По данным Минэнерго России в отопительный сезон 2019/2020 гг. плановый прогноз роста энергопотребления составит 3,2%, что является индикатором развития промышленного производства, поступательного экономического развития. Рост цен на электроэнергию в России не влияет на сокращение производства в потребляющих секторах, а доля цены на электроэнергию в приросте ВВП остается на низком уровне, фактически не влияя на макроэкономические показатели страны.

При этом, сравнивая европейские и российские тарифы для энергоемкой промышленности, нельзя сказать, что стоимость электроэнергии является главным отрицательным фактором для себестоимости продукции российской промышленности. Не всегда динамика цен на электроэнергию по сравнению с динамикой других затрат на производстве свидетельствует о том, что цены на электроэнергию являются драйвером роста затрат для промышленности, на что больше всего упирают промышленные потребители.

Эксперты отрасли, в свою очередь, не спешат переоценивать влияние тарифов на промышленность.

«Если препятствий для развития той или иной отрасли нет, и развита конкуренция, но при этом тарифы низкие, то значит, будет потребляться много электроэнергии, - рассуждает руководитель исследований департамента по ТЭК и ЖКХ аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. - Соответственно, затраты будут больше из-за того, что низкие тарифы и высокое потребление. Если тарифы будут высокие, то соответственно возникнет стимул, чтобы повышать эффективность. И в таком случае тарифы будут высокие, а потребление ниже. То есть энергетические затраты останутся в том же районе».

Именно поэтому воздействие тарифной политики здесь вряд ли может оказать какую-то ключевую роль на электроэнергетические затраты компаний, убежден эксперт.

Конечно, есть энергоемкие производства, где расходы на электроэнергию существенны и ложатся в себестоимость продукции. Но их позиции по сравнению с иностранными конкурентами судя по цифрам статистики, значительно выигрышнее на сегодняшний день. В этой ситуации трудно не согласиться с тезисом, что в России сохраняется конкурентное преимущество в виде сравнительно низких цен на электроэнергию для производителей!

Ну и еще один важный аспект: наличие в России централизованной системы энергоснабжения. Это всегда считалось преимуществом нашей страны.

«Плюсы отечественной системы известны – так как в электроэнергетике нет возможности складирования, производственные мощности устроены так, что они работают под пиковый спрос (плюс там должен быть запас на случаи резервирования, аварии и т.д.), – объясняет Семикашев. - Чем система больше, тем лучше, больше станций -больше потребителей. Тут две простые опции – сумма пиков выше, чем пик суммы, на этом экономится мощность. В системе эти пики суммируются и получаются меньше. И вторая опция – чем больше система, тем лучше можно сочетать станции разного типа. Например, так как график нагрузки неравномерный – пиковое потребление лучше закрывать одним типом станций, а базовые потребление – другим. Если централизованная система нормально работает, то она эффективна, и цены в ней ниже, чем у отдельных производителей».

Централизованная система электроэнергетики позволяет обеспечивать эффективную координацию разных режимов, источников выработки энергии, координацию использования как генерирующих, так и сетевых мощностей, благодаря наличию централизованного управления, считает Курдин. По его словам, это позволяет оптимизировать систему как в статическом режиме, то есть на данный момент, так и целенаправленно рассматривать, прогнозировать, планировать ее развитие в будущем.

Но сохранение принципов функционирования единой энергосистемы предполагает обеспечение определенных факторов: наличие резерва мощности, современной сетевой инфраструктуры и т.д. Это дополнительные затраты, но гарантируется самое главное – стратегическая надежность системы. Учитывая все эти факторы, сбалансированная тарифная политика и надежность энергосистемы лучше, чем многодневные блэкауты, которые мы наблюдали и в США, и в Европе в последние годы.