За послушание: бельгийцы получают «гитлеровские» пенсии

В Бельгии двадцать семь жителей страны по сей день получают от Германии пенсионные выплаты, назначенные им в 1941 году декретом Гитлера, пишет газета De Morgen.

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По данным издания, выплаты гарантировались бывшим солдатам Третьего Рейха лично фюрером за «лояльность, верность и послушание».

Пенсии в Бельгии получают нацисты, воевавшие за фашистскую Германию в годы Второй мировой войны, либо их наследники. Размер пособий составляет от 425 до 1275 евро.

Как сообщил газете член «Группы памяти», включающей узников концентрационных лагерей Третьего рейха и их потомков, Алвин де Конинк, бельгийцы, которых во время войны использовали в Германии как рабскую силу, получали компенсацию в размере лишь €50 ежемесячно.

Германия по-прежнему выплачивает пенсии бывшим нацистам, поскольку стала правопреемницей Третьего Рейха и взяла на себя все обязанности бывшего государства, включая пенсионные.

Новость возмутила депутатов бельгийской Палаты представителей, пишет De Morgen. Группа парламентариев готовит резолюцию с призывом к правительству в срочном порядке урегулировать эту ситуацию дипломатическим путем и прекратить выплаты пенсий. Депутатов в том числе беспокоит, что в бельгийскую казну с этих пенсионных выплат не поступают налоговые отчисления.

Дело уже вынесли на обсуждение парламентского комитета по иностранным делам, пишет The Brussels Times.

«Имена этих людей известны немецкому послу (в Бельгии), однако федеральное правительство, которое многие годы не могло принять реформ в сфере финансов, не осведомлено о данных бельгийцах», — отмечает издание.

Преступные пенсии

В 2016 году издание RTL сообщило, что бывшим нацистам в Бельгии поступают пенсии, назначенные Гитлером. Но тогда суммы пособий не были названы.

Несколько лет назад бельгийские ветераны, подвергшиеся преследованию со стороны нацистов в годы Второй мировой войны, обратились с петицией к правительству страны, требуя прекратить выплату пенсий бывшим нацистам. Обращение было составлено по инициативе Мемориальной группы, в которую входят бельгийцы, пережившие нацистские концлагеря.

Представитель министра по пенсиям Бельгии Даниэля Баклена заявила «Би-би-си», что министр «разделяет их негодование». 2,5 тысячи его соотечественников, воевавших в рядах нацистов, могут получать пенсии из Германии, отмечал министр.

После освобождения Бельгии в этой стране за сотрудничество с нацистским режимом были осуждены 57 тысяч человек. Бельгийцев рекрутировали в части СС и Вермахта.

В 2014 году агентство Associated Press раскрыло аналогичную историю в США, выяснив, что высланные из страны экс-нацисты продолжали получать пособия. Подозреваемые в военных преступлениях добровольно отказывались от американского гражданства и уезжали из страны, но по договоренностям с правительством продолжали получать пособия после отъезда.

Сохранение выплат ускорило процедуру лишения гражданства и выезд нацистских преступников. Дело в том, что пособия аннулируются, только если человек выслан из США по решению суда. Но если он добровольно покидает США, он может продолжать получать пособия.

Среди тех, кто получал социальное пособие, — бывшие охранники концентрационных лагерей, офицеры СС и инженер-ракетостроитель. Всего речь шла о 38 людях.

Немецкое правительство также выплачивает денежные пособия жертвам нацистского режима и их родственникам как в ФРГ, так и за рубежом.

Известно, что по состоянию на 2012 год правительство Германии выплачивало пенсионные пособия 209 тыс. жертвам нацистского режима и их родственникам по всему миру.

Кроме того, немецкие репарации включают выплаты 58,9 тыс. евреям. Пенсии переводятся из двух фондов под руководством организации «Конференция по материальным претензиям евреев к Германии» — выплаты на человека составляют до 300 евро в месяц.

В декабре прошлого года стало известно, что власти ФРГ выплатят единоразовую компенсацию людям, которых детьми эвакуировали из Европы в Великобританию перед началом Второй мировой войны. Большинство из них были евреями. Нью-Йоркская конференция по претензиям евреев на материальную помощь от Германии сообщила тогда, что власти ФРГ согласились выплатить эвакуированным компенсацию в размере 2,5 тысяч евро. Спасательная операция получила название «Киндертранспорт» (детский транспорт — ред.). Всего были эвакуированв около 10 тысяч детей. Считается, что до сих пор живы около тысячи из тех детей.