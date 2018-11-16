«Макарошек» станет меньше: что подкинут россиянам в корзину

Россиянам добавят новых продуктов в потребительскую корзину. Как рассказали «Газете.Ru» в Минтруде, нынешняя методология расчета действует до 31 декабря 2020 года. Новая должна появится уже с 1 января 2021 года.

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В марте приказом Минтруда уже была создана рабочая группа по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума. При этом предложения по изменению набора продуктов питания, а также стоимости соотношений непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания прорабатываются с учетом международной практики определения прожиточного минимума, рассказали в ведомстве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что состав потребительской корзины россиян будет приближен к «принципам здорового питания». Так, в ней появится больше мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. Мучных продуктов, картофеля, маргарина, продуктов с повышенным содержанием углеводов и других жиров станет в ней меньше.

«Что касается соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, предусмотренные в потребительской корзине, то оно будет уточнено с учетом изменений в структуре потребительских расходов малоимущих домашних хозяйств», — сообщила Голикова в интервью «Российской газете».

В потребительскую корзину россиян входит минимальный набор продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг.

При этом продукты составляют 50% стоимости корзины, а непродовольственные товары и услуги – по 25%.

Сейчас в потребительскую корзину трудоспособного человека входит 126 кг круп и мучных продуктов на год, 58 кг мяса, 290 кг молочных продуктов, 18,5 кг рыбопродуктов, 114,6 кг – овощей и 60 кг фруктов.

На основании стоимости потребительской корзины Росстат ежеквартально подсчитывает прожиточный минимум.

Согласно проекту приказа Минтруда, величина прожиточного минимума в третьем квартале 2018 года составит 10 451 рубля на душу населения. Для трудоспособных граждан он будет чуть выше — 11 310 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум составит 8 615 рублей, а для детей — 10 302 рубля.

При этом, несмотря на критику экспертов, что состав потребительской корзины не соответствует реальным потребностям, он не менялся с 2013 года.

По мнению аналитика «Финам» Алексея Коренева, власти вернулись к этому вопросу на фоне повышения пенсионного возраста и роста НДС с 2019 года с 18% до 20%.

Масла в огонь подливают и региональные чиновники, допускающие весьма неоднозначные высказывания.

Так, теперь уже уволенная министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова оказалась в центре скандала после того, как заявила, что 3,5 тыс. руб. достаточно «для минимальных физиологических потребностей». На злополучном для чиновницы заседании обсуждался законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионеров. Министр предложила повысить его на 288 руб., тогда как депутаты — на 500 руб.

Как поясняла Соколова, увеличивать прожиточный минимум для неработающих пенсионеров на 500 руб. не нужно, поскольку «макарошки стоят всегда одинаково».

Но сама министр отказалась участвовать в эксперименте и жить на 3,5 тыс. рублей в месяц, поскольку «статус министра этого не позволит».

После этого саратовский депутат Николай Бондаренко, который в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей, поделился результатами эксперимента.

«Если говорить о моем состоянии, как я его оцениваю, моя слабость, моя раздраженность, моя рассеянность – это вещи, которые я за собой отмечаю, хотя я в эмоциональном плане стабильный человек», — описал депутат последствия своего опыта.

При этом прожиточный минимум он предложил увеличить до 20 тыс. рублей в месяц.

Как пояснил «Газете.Ru» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, хорошо, что правительство говорит о пересмотре потребительской корзины, но это откладывается на 2021 год, хотя пересматривать состав корзины нужно уже сегодня.

Ранее такие инициативы отклонялись правительством. В частности, по словам Ярослава Нилова, в Госдуме было предложение пересмотреть корзину с 2019 года, и изменить ее состав. В соответствии с предложением, корзина должна была состоять на трех равных долей — услуг, продовольственных и непродовольственных товаров.

«Если мы ставим цель войти в пятерку экономик мира, то, конечно, в потребительской корзине должно быть меньше дешевых и жирных продуктов и больше мяса»,

— говорит Алексей Коренев.

Сейчас потребительская корзина не соответствует даже минимальным потребностям для нормального питания человека, соглашается и депутат Михаил Шапов.

Однако если итоговый рост стоимости потребительской корзины будет в районе 2%, например, если к килограмму в корзине добавится 50 грамм мяса, то ничего не изменится, опасается депутат. Поскольку размер прожиточного минимума, рассчитываемый на основании потребительской корзины, влияет на различные льготы, то это приведет к увеличению социальной поддержки, говорит он.

В частности, как поясняет партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, формула расчета индексации региональных льгот, как правило, учитывает и размер прожиточного минимума, и темпы инфляции.

Эксперты опасаются, что если повысить стоимость потребкорзины, то государство может сократить объемы социальной поддержки.

«С учетом того, что экономика находится в стагнации и весь рост бюджетных доходов связан с нестабильными ценами на нефть, есть опасения, что правительство вместе с изменением состава корзины попытается изменить правила соцподдержки так, чтобы прирост расходов был минимальным», — говорит Михаил Шапов.

Если на уровне правительства будет пересмотрен состав потребительской корзины и это приведет к увеличению прожиточного минимума, то возможно действующий порядок индексации мер социальной поддержки в пользу отдельных категорий граждан может быть приостановлен, как это уже было в 2016 году, опасается и Дмитрий Шевченко.