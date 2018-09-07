Почему ПИФ выгоднее вклада

Ставки сделаны, ставок больше нет...

Наиболее привычный способ сберегать деньги - хранить наличные под матрасом или держать на карте. Однако в этом случае сумма не просто не приумножается, но и сокращается на 5-10% в год из-за инфляции. Чтобы сбережения не таяли с сумасшедшей скоростью, а росли, важно научиться превращать накопления в источник пассивного дохода.

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В последние пару лет выгода от самого народного способа инвестирования - банковского депозита - обновляет все новые исторические минимумы. Если в 2016 году вклад в российском банке можно было найти под 11% годовых, то теперь 7% - уже большая удача. Это меньше реального уровня инфляции. А значит, банковский вклад в нынешних условиях не только не помогает сохранять и увеличивать накопления, но скорее ускоряет потерю денежных средств.

Другая стратегия вложения, популярная еще несколько лет назад, а именно инвестиции в недвижимость, также перестала приносить существенный доход. Из-за снижения стоимости и аренды жилья удается заработать не более 5% годовых.

ПИФовый бум

В этих условиях частным инвесторам приходится искать более высокодоходную альтернативу вкладам и квартирам для перепродажи и сдачи в аренду. Для тех, кто не готов рисковать и следовать агрессивной стратегии инвестирования (в биткоины или валюту), специалисты финансового рынка советуют обращать внимание на более консервативные инструменты. Самыми популярными такими инструментами стали паевые инвестиционные фонды (ПИФы)

Не удивительно, что последние годы объемы вложений в ПИФы демонстрируют стремительный рост. В 2017 году рынок увеличился в рекордные 1,5 раза - до 220 млрд рублей (из них 73 млрд рублей - средства российских граждан). В первом квартале 2018 года объем вложений частных инвесторов составил 30 млрд рублей. Россияне охотно пробуют новый инструмент инвестирования, ведь только за последний год доходность ПИФов увеличилась в среднем на 4 п.п. и составила 9,4%.

Однако заработать можно и больше. Доходность самой популярной категории вложении в ПИФы - фонда облигаций с минимальными рисками - составляет 10-14%. Если вкладываться в фонд акций, то доходность может достигать 30-40% годовых. Правда и риски здесь выше. О них еще пойдет речь дальше. Но для начала определимся с понятиями.

Что такое ПИФы, про которые все говорят

Управляющие ПИФов инвестируют средства вкладчиков в ценные бумаги компаний (акции и облигации). Каждый инвестор приобретает некое количество паев, то есть стандартных частей, в общем капитале фонда (ПИФа).

Объединять деньги в общие «котлы» выгоднее: ведь каждый инвестор покупает кусочек в сбалансированной с точки зрения риска и доходности стратегии. Чтобы самостоятельно реализовать такую же стратегию с помощью ценных бумаг, понадобится очень крупная сумма и большое количество свободного времени.

Формат вложений в ПИФы подходит идеально тем, кто не готов довольствоваться мизерными процентами по банковским депозитам, но также не хочет рисковать и самостоятельно заниматься инвестированием в ценные бумаги.

Деятельность УК контролируется государством, поэтому риск того, что вам продадут ПИФ, который не соответствует ожиданиям, сведен к минимуму. Кроме того, УК тоже выгодно увеличивать доходы своих пайщиков и удовлетворять их потребности, потому что она и сама получает за это комиссию.

Ключевая особенность ПИФов, в которой кроется секрет их популярности у населения, низкой порог входа. Вложить в ПИФ открытого типа можно и 100, и 1000 и 100 000 рублей. При этом продать пай можно в любой момент.

Фонды акций VS фонды облигаций

Если инвестор не готов рисковать деньгами и рассчитывает на максимально прогнозируемый доход, лучше остановиться на ПИФах облигаций. Поскольку облигация - это долговое обязательно компании (или государства) вернуть взятые в долг у инвесторов деньги, в срок и с определенным процентом, риски потерь в случае с бумагами крупнейших компаний близки к нулю. Трудно себе представить, что Сбербанк, Газпром или Минфин РФ разорится.

Сроки погашения, график и сумма платежей прописываются заранее, так что вкладчики знают, сколько заработают еще на берегу. Доход будет стабильным, но не заоблачным. Кстати, самыми популярными облигациями в России являются ценные бумаги Министерства финансов РФ - они принесут до 8,5 % годовых. В среднем же фонды классических рублевых облигаций УК «Альфа-Капитал» могут принести 9% в год.

Те, кто хочет рискнуть, выбирают фонды акций. В этом случае вкладчик приобретает долю в компании, а значит никто не сможет ему гарантировать доходность, ведь компания может как дорожать, так и дешеветь в зависимости от различных факторов. Впрочем, если грамотно распоряжаться своими вложениями и инвестировать только в бумаги проверенных и надежных эмитентов, а также выбирать правильную управляющую компания, риски потерять денежные средства крайне низки. Зато доходность может достигать 40% годовых. Стоит всегда помнить, что котировки акций компаний могут меняться несколько раз в год. Выбранная отрасль может испытывать трудности, а бумаги конкретной компании просесть, и тогда пайщики ПИФа уйдут в минус. Но ведь возможен и рост, и тогда доходы инвесторов увеличатся пропорционально росту котировок акций этих компаний.

Так, вкладчики УК «Альфа-Капитал», которые решили инвестировать в нефтегазовый сектор, сорвали куш в 2017 году, увеличив свои накопления на 42%. Доходы IT-гигантов тоже выросли, поэтому держатели паев фонда «Альфа-Капитал Технологии» получили на 30% больше, чем вложили. В целом же доходы тех, кто предпочел фонды, которые занимаются акциями крупных российских и мировых компаний, за год составили 38%.

Итак, если выбрать надежную УК, которая придерживается понятной стратегии и разбить свои накопления по разным фондам, то пассивный доход от ПИФов будет на порядок выше, чем от депозитов.

Инвестиция в будущее начинается со 100 рублей

Купить акции или облигации в ПИФе так же просто, как открыть депозит в банке. Достаточно прийти в УК лично, оформить документы и получить именные ценные бумаги, которые гарантируют право пайщика на часть общего капитала. В Альфа-Капитал все можно так же сделать онлайн: даже ездить в офис не нужно, достаточно открыть личный кабинет.

Начинающим инвесторам специалисты советуют попробовать вложить небольшую сумму. Для этого стоит выбрать фонды, инвестировать в каждый по 100-200 рублей и некоторое время последить за их динамикой через личный кабинет. Когда станет понятно, как это работает, можно вложить более существенную сумму в понравившийся ПИФ. Попробовать себя в роли инвестора можно прямо сейчас на сайте «Альфа-капитал».

Многие думают, что инвестиции в ПИФы - это прерогатива финансово подкованных людей, разбирающихся в инструментах фондового рынка. На самом деле во всем мире это такой же привычный выбор для массового инвестора, как и депозит. Россияне так же все чаще вкладывают средства в этот инструмент.

Разобраться в ПИФах совсем не трудно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов. Специалисты УК подберут инструмент, подходящий конкретному клиенту- консервативному или готовому рискнуть.

Перспективы развития у отечественного рынка ПИФов самые радужные. За последние годы средний счет клиентов УК вырос в 6 раз! Если в 2014 году россияне инвестировали в ПИФы в среднем 200 тыс. рублей, то в 2016-м - это уже 330 тысяч, а по итогу 2017 года данный показатель поднялся до 460 тысяч рублей. Судя по динамике 2018 года, фонды паев продолжат набирать обороты, а россияне - осваивать новый для себя источник пассивного дохода.