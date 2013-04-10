Пенсия в режиме ожидания

Предложения правительства о пенсионной формуле, по которой с 2015 года должны рассчитываться пенсии, направлены на рассмотрение президента Владимира Путина. Механизм поэтапной трансформации пенсионных прав граждан в течение месяца претерпел изменения: в уточненной пенсионной формуле предполагается увеличение стажа, повышающего размер выплат, до 35 лет. Кроме того, авторы реформы предлагают создать резерв Пенсионного фонда, передает «Интерфакс».

Пенсионная формула предполагает формирование пенсии из трех компонентов: фиксированного, страхового и накопительного. Для стимулирования позднего выхода на пенсию и уплаты страховых взносов гражданам будут присуждать баллы (коэффициенты): чем их больше, тем больше должна быть пенсия. Те, кто не уплачивал страховые взносы и не отработал минимального стажа (его поэтапно повысят до 15 лет), может рассчитывать только на базовую выплату. С 2020 года работающие пенсионеры эту часть получать не будут, предложили авторы формулы.

Сумма баллов должна быть больше у тех, кто отработал 35 и более лет: такой пенсионер получит 1 балл за стаж и 0,1 балла за каждый последующий отработанный год, говорится в материалах за подписью вице-премьера Ольги Голодец.

Представленный в Минтруд в марте вариант был мягче. Тогда предлагалось начислять дополнительный балл за 30 лет работы, а далее также 0,1 балла за каждый год.

Вариант с 30 годами стажа, рассматривавшийся на совещании с экспертами в марте, был рабочим, пояснили «Газете.Ru» в Минтруд. В уточнённом варианте принято решение в большей степени придерживаться стратегии долгосрочного развития пенсионной системы до 2030 года, уточнили в ведомстве. Скрытого повышения пенсионного возраста в этом нет, говорит представитель министерства: «Данная величина является расчетной и не является повышением пенсионного возраста».

В первоначальном варианте пенсионной реформы, направленном президенту еще в октябре 2012 года, правительство предполагало, что стаж должен составить 40 лет. Если в течение этого периода за работника уплачивается 20% зарплаты, то он сможет получать 40% заработка в течение 20 лет, рассчитывали авторы стратегии развития пенсионной системы.

Этот вариант не прошел. Путин заподозрил в таком варианте скрытое повышение пенсионного возраста и поручил Голодец снизить планку по меньшей мере до 35 лет.

Страховая и базовая часть должны финансироваться из страховых взносов и трансфертов из федерального бюджета, говорится в направленных президенту материалах. Они должны предусматриваться не только для покрытия выплат льготникам, но и на случай ухудшения демографической ситуации. Авторы пенсионной формулы ранее предполагали, что нехватку денег в кризисные периоды можно было бы компенсировать из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Теперь же на случай кризиса и нехватки денег в бюджете предлагается создать резерв ПФР. От его размера будет зависеть и уровень индексации пенсий (но не ниже инфляции).

Он должен формироваться из сверхплановых поступлений в ПФР при благоприятной экономической конъюнктуре. Размер резерва — 1/6 суммы расходов бюджета фонда в год.

В 2012 году расходы ПФР составили 5 трлн 451,2 млрд рублей — на 43,9 млрд больше планируемых. Доходы за год — 5 трлн 890,4 млрд рублей при плане в 5 трлн 696,9 трлн. Сверхплановые доходы — 193,5 млрд рублей. ПФР получил на 77,6 млрд рублей меньше трансфертов — 2 трлн 815,6 млрд рублей вместо 2 трлн 893,2 млрд рублей запланированных.

Исходя из расходов ПФР за прошлый год, резерв ПФР мог бы пополняться до 908,5 млрд рублей.

Резерв планируется наполнять не только за счет дополнительных доходов самого фонда. Туда предлагается направить страховые пенсии тех, кто продолжает работать и не хочет их получать ради будущих повышенных выплат. Еще один источник — средства, сэкономленные от перерасчета выплат работающим пенсионерам.

В Минтруде считают, что риска потратить средства, предназначенные на будущие выплаты работающим пенсионерам, нет. «Будет обеспечена максимальная сохранность средств», — сказали в пресс-службе ведомства.

В феврале Минфин также предложил создать другой резерв ПФР — на покрытие недостачи при выплатах накопительной части пенсии. Туда должны пойти не разнесенные по счетам граждан страховые взносы, не востребованные наследниками деньги умерших, штрафы и пени, а также доли копеек, оставшихся от перерасчета. В ПФР тогда говорили «Газете.Ru», что этих денег может не хватить: сумма постоянно изменяется, так как средства в конце концов распределяются по счетам и востребуются наследниками.

Согласно последним расчетам Минтруда, переход на новую пенсионную формулу к 2030 году увеличит пенсию до 267% от прожиточного минимума пенсионера, но по отношению к средней зарплате она снизится до 26%. Если же пенсионер отработает еще 5 лет после достижения стажа, отказавшись от пенсии на время работы, то он будет получать 47,8% зарплаты.

В прежнем варианте формулы авторы писали, что гражданин с 35-летним стажем и средней зарплатой сможет получать 40% от средней зарплаты по стране.

Скрытого повышения пенсионного возраста в увеличении стажа, необходимого для стимулирующей надбавки, не усматривается, полагает и заведующий лабораторией бюджетного федерализма Гайдаровского института Владимир Назаров. «Стимулирование можно было бы начать и с 30-летнего стажа, стимулирующие коэффициенты все равно значительно повышались после 35 лет», — указывает экономист. И отмечает: такую схему нужно применять только к тем, кому в первый раз назначается пенсия, а не к уже действующим пенсионерам.

Логика правительства по формированию резерва ПФР заключается в жестком разграничении трансфертов на определенные виды выплат. «С этой точки зрения резерв необходим, если все прогнозы сбудутся. Второй вариант — в случае кризиса перечислять средства из ФНБ или Резервного фонда, а ПФР в будущем отдавал бы их, например, за счет снижения темпов индексации. При четком фиксировании правил предоставления такого финансирования управление этими деньгами было бы легче, считает эксперт. «В нашей стране плохо развито администрирование и планирование, мне, как финансисту, ближе второй вариант: лучше зафиксировать прозрачные правила, а не четкие суммы», — говорит Назаров. Он также сомневается в том, что объем резерва будет достаточным.

«Если в экономике будут сильные колебания, то резерва может не хватить, а если колебаний не будет — зачем он нужен?» — задается вопросом экономист.

Резерв ПФР необходим, если сохранится текущая модель поступления страховых взносов и получения дотаций из федерального бюджета на покрытие дефицита, говорит главный экономист банка «Открытие» Владимир Тихомиров. «В случае ухудшения экономической ситуации доходы федерального бюджета могут упасть, трансферты не смогут покрывать дефицит в ПФР», — рассуждает эксперт. Но проблема дефицита заключается во многом в неуплате страховых взносов, отмечает экономист. В таких условиях и резерв ПФР будет формироваться за счет законопослушных граждан. Правительству необходимо создать такие условия, когда все граждане получали бы «белую» зарплату, считает Тихомиров. «Реформа пенсионной системы — это не только пенсионная формула, но и реформа всей системы расчетов и поступления доходов в стране. Надо выводить из тени зарплаты», — полагает эксперт. По его мнению, тогда система ПФР будет сама себя покрывать, обслуживаться автоматически, а резерв не будет нужен.