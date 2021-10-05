Рост цен на автомобили превысил пятилетний уровень

На 464 тысяч рублей за год выросла средневзвешенная цена легкового автомобиля. Это сопоставимо с удорожанием за предыдущие пять лет. Об этом пишет «Ъ».

Повышение цен вызвано тем, что на фоне усугубляющегося дефицита полупроводников спрос на автомобили стал резко превышать предложение. С июня 2020 года по август 2021 года цена выросла на 464 тысяч рублей. Теперь средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам августа текущего года преодолела отметку в 2 млн рублей.

При этом в период с июня 2015 года до июня 2020 года цены в среднем поднялись на 476 тысяч рублей.

В «Автостате» прогнозируют дальнейший рост цен. За 2021 год цены могут подняться еще на 25%.

Ранее «Газета. Ru» выпустила материал о том, как «дилеры наживаются на покупателях новых машин». За последние пять лет стоимость самых популярных кроссоверов российского рынка подскочила на 60%. Отпускные цены автопроизводителей продолжают расти, но и дилеры требуют доплаты для себя — в сотни тысяч рублей.