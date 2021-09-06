Россиянам раскрыли способ сэкономить при покупке автомобиля

Главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в беседе с радио Sputnik рассказал о том, как купить автомобиль без переплаты.

Сегодня в машинах много электроники, а из-за пандемии некоторые поставки электронного оборудования сорвались. Дефицит новых автомобилей возник в 2020 году и до сих пор частично сохраняется. Из-за этого, как считает Чуйкин, многие автомобильные дилеры начали завышать цены.

«Цены растут постоянно, вам будут предлагать доплатить за то, другое и третье, апеллируя в том числе к тому, что других автомобилей нет. На сегодня, особенно это касается остродефицитных моделей, к цене могут добавлять даже не 10 и 20 процентов, а до 50 процентов», — сказал автоэксперт.

Чуйкин прогнозирует, что уже в начале сентября 2021 года выбор автомобилей в любых комплектациях увеличится, а пока он посоветовал перед разговором в автосалоне определиться, за что вы готовы платить.

«Идеальный вариант — когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, максимально четко себе представлять «портрет» автомобиля и знать, что это устройство вам полезно, на это вы готовы согласиться, а это не нужно», — заключил он.

В июле стало известно, что стоимость автомобилей в третьем квартале 2021 года вырастет в среднем на 1-5%.