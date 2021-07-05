Мантуров: электромобили в России начнут производить раньше 2024 года

Производство автомобилей, работающих на водороде, в России начнется в 2024 году. Об этом сообщил ТАССТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Но опять же до определенного момента их производство не будет массовым <…> А что касается электромобилей, то это произойдет даже раньше», — сказал министр в интервью.

По его словам, большинство работающих в России иностранных автоконцернов изучают возможность выпуска здесь электромобилей, а Минпромторг также планирует заключать специнвестконтракты по комплектующим электромашин.

В начале июня Мантуров анонсировал создание электромобиля Aurus в России. Он заявлял, что в Минпромторге рассматривают возможность организации серийного производства этих автомобилей на водородном топливе.

В мае в Татарстане, представили разработанный на водороде отечественный автомобиль Aurus. Это первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Согласно мнению главного исполнительного директора Glencore Айвана Глазенберга, чтобы достичь целей Парижского климатического соглашения, должно производиться порядка 50 млн электромобилей ежегодно. По его словам, углеводороды могут быть использованы для генерации энергии в тот момент, когда она необходима. В отличие от возобновляемых источников энергии, которые зависят от погоды.