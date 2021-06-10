Шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области

В Свердловской области автобус наехал на остановку, в результате чего погибли шесть человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как рассказал собеседник агентства, ДТП случилось в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Лесное, на улице Калинина. По его словам, транспортное средство наехало на остановку КПП завода после отказа тормозов.

«Предварительно, пострадали 10 человек, из них шестеро погибли», — сообщил он.

По информации пресс-службы УМВД по региону, в результате происшествия пострадали 15 человек.

«Все они доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте ЧП работает руководство территориального ОВД и Госавтоинспекции», — сказал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, пассажирский автобус марки ПАЗ перевозил рабочих на местное предприятие. Перед предприятием присутствует большой спуск, во время съезда с которого у автобуса, по оперативным данным, отказали тормоза, и он на большой скорости протаранил ворота предприятия и наехал на людей, которые находились на остановке и ждали этот автобус, пояснил представитель МВД.