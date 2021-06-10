«Водитель потерял управление»: на Урале автобус наехал на остановку

Служебный автобус протаранил ворота предприятия и наехал на остановку с людьми в Свердловской области. В результате погибли шесть пешеходов, пострадали – до 15 человек. Пострадавших в тяжелом...