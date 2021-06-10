Шестеро погибших: на Урале автобус сбил людей на остановке
В Свердловской области автобус наехал на остановку, в результате чего погибли шесть человек и еще несколько получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По информации следователей, в 7.20 служебный автобус с несколькими десятками граждан вез на смену работников местного предприятия. При движении по территории предприятия, у автобуса возникла неисправность. В результате водитель потерял управление и автобус наехал на шедших на предприятие людей.
На место ДТП прибыли экстренные ведомства, начата проверка. В настоящий момент там работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают личности погибших и пострадавших. Позже в СК РФ сообщили, что после аварии с автобусом, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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