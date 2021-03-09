В Москве из каршеринговой машины украли руль

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

В Москве неизвестный украл из каршеринговой машины руль, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Кража произошла 27 февраля, неизвестный похитил рулевое колесо вместе с подушкой безопасности из автомобиля Volkswagen», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что ущерб «Делимобиля» составил около 121 тыс. рублей.