В Москве из каршеринговой машины украли руль
Катерина Медведева
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В Москве неизвестный украл из каршеринговой машины руль, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Кража произошла 27 февраля, неизвестный похитил рулевое колесо вместе с подушкой безопасности из автомобиля Volkswagen», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что ущерб «Делимобиля» составил около 121 тыс. рублей.
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