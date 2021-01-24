Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов в этом году

Управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин в беседе с агентством «Прайм» назвал новые штрафы для автомобилистов, которые появились в 2021 году.

В частности, он указал, что в КоАП появилась новая норма, согласно которой автомобилистам вынесут предупреждение или штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей за оставление разукомплектованных или брошенных машин. Эксперт отметил, что в неюридической среде данную меру называют «штраф за автохлам».

Также штраф до 2 тыс. рублей будут выписывать за мойку автомобиля в запрещенных местах. За проезд или остановку на газонах предусмотрен штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей. За остановку, стоянку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам обяжут выплатить от 2 до 5 тысяч рублей.

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