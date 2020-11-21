Под Орлом в ДТП погибли трое взрослых и ребенок

В Орловской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли четыре человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла на 16-м км автодороги Орел — Новосиль.

«Водитель Opel Insignia, двигаясь со стороны поселка Залегощь в направлении города Орла, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Renault под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался со стороны Орла в направлении поселка Залегощь», — рассказали в полиции.

В МВД сообщили, что жертвами ДТП стал водитель Renault и трое пассажиров — две женщины и восьмилетняя девочка.

Там отметили, что еще один пассажир, одиннадцатилетняя девочка была доставлена в больницу. При этом водитель Opel в аварии не пострадал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Перепутал педали: внедорожник въехал в толпу под Калининградом

— Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП на Сахалине

— Двое погибли в результате ДТП с автобусом на севере Москвы