Под Орлом в ДТП погибли трое взрослых и ребенок
В Орловской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли четыре человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла на 16-м км автодороги Орел — Новосиль.
«Водитель Opel Insignia, двигаясь со стороны поселка Залегощь в направлении города Орла, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Renault под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался со стороны Орла в направлении поселка Залегощь», — рассказали в полиции.
В МВД сообщили, что жертвами ДТП стал водитель Renault и трое пассажиров — две женщины и восьмилетняя девочка.
Там отметили, что еще один пассажир, одиннадцатилетняя девочка была доставлена в больницу. При этом водитель Opel в аварии не пострадал.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Перепутал педали: внедорожник въехал в толпу под Калининградом
— Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП на Сахалине
— Двое погибли в результате ДТП с автобусом на севере Москвы