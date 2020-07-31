СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) по факту ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это второе уголовное дело по данному происшествию.

Ранее МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

ДТП произошло рано утром в пятницу, 31 июля. В результате столкновения автомобилей на трассе «Таврида» девять человек скончались и девять получили ранения, среди пострадавших оказалась беременная девушка 18 лет.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в едущий впереди грузовик.

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