Шесть человек погибли в аварии с легковушками под Одессой

В Одесской области шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС) Украины.

Информация о ДТП вблизи села Сафьяны Измаильского района поступила в ведомство в 7.46 мск.

«Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли шесть человек, трое госпитализированы, из них один ребенок 2018 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к деблокации погибших привлечены шесть человек и две единицы техники.

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