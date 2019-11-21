Московские пробки достигли 9 баллов

Пробки в Москве в четверг, 21 ноября, вечером достигли уровня в 9 баллов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Отмечается, что сильнее всего движение затруднено в центре города: на Новом Арбате, на Большом Москворецком мосту, на Тверской улице, а также на , Котельнической, Софийской и Пречистенской набережных.

Кроме того, сложности наблюдаются на Садовом кольце и на внешней стороне ТТК, например от Лефортовского тоннеля до Рижской эстакады, а также от Хорошевской эстакады до Кутузовского тоннеля.

Уточняется, что движение на МКАД затруднено местами на небольших участках.

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