Эксперт раскритиковал инициативу необходимой проверки водителей в наркодиспансерах

Председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук раскритиковал новые госправила для получения водительских прав, по которым необходимо проходить медобследование, в том числе психологическое. Об этом сообщает портал «URA.RU».

По его мнению, государство создало искусственную проблему. Эксперт считает, что из-за нововведений также увеличится цена медсправки.

«Средняя справка будет стоить от 7 тысяч рублей вместо вместо прежних 1500 рублей», — заявил Форманчук.

Он также раскритиковал ряд необходимых обследований.

«Зачем женщине проходить гинеколога, чтобы сесть за руль?»— сказал эксперт.

При этом он посоветовал россиянам, у которых в ближайшее время истечет срок водительских прав, заблаговременно подумать о решении проблемы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Толпы и драки: огромные очереди выстроились за медсправками

— Права для трезвых: водителей проверят на алкоголизм