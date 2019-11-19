Бастрыкин проконтролирует расследование дела о провалившемся автомобиле

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о гибели двух человек в автомобиле, который провалился в яму с кипятком в Пензе. Об этом пишет kp.ru.

Уголовное дело возбуждено по факту преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Несчастный случай произошел на стоянке у магазина из-за провала грунта на проезжей части. Под асфальтом пролегали тепловые сети, поэтому машина оказалась в яме с кипятком.

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