Посольство уточнило число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Турции

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В Турции в городе Анталья в результате ДТП с участием автобуса с туристами пострадали 22 человека. Об этом сообщает в фейсбуке российское посольство в турецком государстве.

До этого сообщалось о 15 пострадавших.

Однако, согласно диппредставительству, после случившегося семь пострадавших отказались от медицинской помощи. Они были доставлены в аэропорт, откуда вылетели в Россию.

«15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи», — пояснили в посольстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что сейчас в больнице остаются восемь россиян. Причем, как отмечается, их жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Анталье перевернулся автобус с туристами, среди которых были россияне.