Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском

В Челябинской области произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали восемь человек.

Уточняется, что водитель машины выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус.

Как подчеркивается, были госпитализированы водитель автомобиля и его пассажир, остальные шестеро пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение.

На настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

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