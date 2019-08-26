Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
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В Челябинской области произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали восемь человек.
Уточняется, что водитель машины выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус.
Как подчеркивается, были госпитализированы водитель автомобиля и его пассажир, остальные шестеро пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение.
На настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.
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