Автомобиль свалился в Яузу после ДТП в центре Москвы

После ДТП на Николоямской набережной автомобиль и два пассажира внутри упали в реку Яуза, рассказал представитель пресс-службы столичного главка МЧС, передает ТАСС.

По данным спасателей, авария произошла в столице утром 6 июля. Машина наехала на препятствие и резко вылетела за ограждение в реку.

Как отмечается, спасатели срочно прибыли на место аварии и достали пассажиров из воды.

В настоящее время люди, побывавшие в реке, уже находятся под наблюдением врачей. Они выжили.

Ранее сообщалось, что крупная авария произошла в центре Москвы.