МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
МВД России предложило расширить полномочия работников Госавтоинспекции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечается, инспекторам ГАИ хотят позволить ограничивать действие водительских прав, чтобы ожидать решения суда.
Это, в свою очередь, как полагает министерство, сократит число правонарушений на дороге.
По словам главы административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрия Газизова, правительство не в состоянии уже следить за огромным количеством правонарушений.
Также в МВД считают, что нужно отказаться от административных арестов.
Уточняется, что 1 января 2021 года в силу вступит новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Ранее сообщалось, что МВД предложило ужесточить правила прохождения техосмотра.