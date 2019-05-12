В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП. Об этом сообщает ТАСС.
«Данный предварительный национальный стандарт не включен в перечень документов по стандартизации», — говорится в сообщении.
По мнению ведомства, применение таких дорожных знаков может привести к росту ДТП.
В МВД подчеркнули, что в настоящее время информации о новом стандарте нет на официальном сайте Росстандарта.
Ранее сообщалось, что в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам.