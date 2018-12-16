В ДТП с автобусом в Кировской области погиб человек

В Кировской области произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса, в результате аварии погиб один человек, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Сообщается, что при столкновении также пострадали три человека. Один из находился за рулем легкового автомобиля, еще двое пострадавших — пассажиры автобуса.

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Подчеркивается, что все пострадавшие госпитализированы.

Как отмечается, в момент ДТП в автобусе находились девять человек, следовавших из Яранска в Шахунью.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла авария с автобусом, фурой и двумя автомобилями.