В Москве перекроют Тверскую улицу

Тверскую улицу в Москве перекроют для автомобилей с 29 декабря по 3 января. Об этом заявил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, передает ТАСС.

«В ночь с 28 на 29 декабря Тверская улица будет перекрыта для подготовки проведения праздничных мероприятий», — сказал Бирюков в ходе московской комиссии по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению и ликвидации ЧС.

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Кроме того, по словам заместителя мэра, улица останется пешеходной для проведения новогодних гуляний до середины дня 3 января.

Ранее сообщалось, что движение у дворца спорта «Динамо» в Москве перекроют 1-2 декабря.