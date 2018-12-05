В Госдуме предложили отменить налог на подержанные автомобили

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением отменить транспортный налог на подержанные автомобили, передает РИА «Новости».

Как отмечается, это касается машин старше десяти лет, рыночная стоимость которых составляет не менее 1 млн рублей.

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Депутат подчеркнул, что из-за невысокого уровня доходов россияне вынуждены покупать автомобили с пробегом.

«В данном случае авто ему (гражданину. — «Газета.Ru») нужно, чтобы изредка им пользоваться в исключительных случаях. Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», — заключил Власов.

Он добавил, что расчет налога по мощности двигателя автомобиля не является корректным, поскольку одинаковые машины разного года производства различаются в стоимости.

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