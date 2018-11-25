Автомобилисты с еврономерами перекрывают украинско-польскую границу
Владельцы автомобилей с номерами, зарегистрированными в Европе, начали перекрывать пункты пропуска на границе Украины и Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича.
Ранее на Украине вступил в силу закон, разрешающий использовать автомобили с европейскими номерами, ввезенные с нарушением таможенного законодательства. При этом необходимо уплатить соответствующие таможенные пошлины.
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Депутат отметил, что протестующие хотят узнать у властей, что им делать со своими автомобилями на фоне принятия новых законов. По словам Зинкевича, уже перекрыты пункты пропуска «Рава-Русская», «Краковец» и «Устилуг» .
Ранее сообщалось, что протестующие автомобилисты перекрыли центр Киева.