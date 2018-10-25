Госдума приняла закон об охране Росгвардией Крымского моста

Депутаты Госдумы приняли проект закона, оговаривающего специальные полномочия Росгвардии по обеспечению безопасности объектов Крымского моста, передает РИА «Новости».

В частности, войска Росгвардии будут выполнять задачи по охране транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия — полуостров Крым, а также магистрального газопровода Краснодарский край — Крым.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящий момент Кодекс об административных правонарушениях не дает военнослужащим Росгвардии полномочий по доставке судов и физических лиц в российский порт или на спецстоянку за совершение административных правонарушений на акваториях водных объектов в запретных для плавания и временно опасных для плавания районах.