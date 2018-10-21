Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с маршруткой в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП автобуса и маршрутки в Дмитровском районе Подмосковья, где погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте СУСК по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, 54-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автобусом Ивеко перевозившим пассажиров.

В результате ДТП погибли четыре пассажира, один из которых ребенок и еще девять пострадали.