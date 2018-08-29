Мантуров: при выборе лимузина Путин не обращал внимание на «финтифлюшки»

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о требованиях российского президента Владимира Путина к лимузину Aurus, передает РИА «Новости».

По словам Мантурова, для Путина имело значение качество транспортного средства. Кроме того, машину должно было быть «не стыдно» предлагать покупать своим коллегам.

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«Если говорить о президенте, то он у нас вообще очень демократичный. И на, извините, финтифлюшки меньше всего обращает внимание», — сказал Мантуров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путину понравился новый автомобиль проекта «Кортеж». Мантуров заявил, что серийные автомобили проекта «Кортеж» будут стоить не менее 10 млн рублей/