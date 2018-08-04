В Удмуртии УАЗ во время соревнования внедорожников наехал на зрителей

В Сарапульском районе Удмуртии автомобиль УАЗ наехал на зрителей спортивного соревнования внедорожников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления ГИБДД.

По имеющимся данным, в результате инцидента пострадал один человек, он был доставлен в больницу с переломами и другими повреждениями.

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«Водитель на автомобиле УАЗ допустил столкновение со зрителями. Пострадал один человек, это мужчина, местный житель. Он получил переломы и различные травмы, прибывшая бригада «скорой помощи» госпитализировала пострадавшего в ближайшую больницу», — сказал представитель ГИБДД.

По словам источника, в настоящее время на месте происшествия дорожные инспекторы оформляют ДТП.

В 2016 году сообщалось, что в Калининграде автомобиль во время гонок врезался в толпу зрителей.