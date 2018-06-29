Автомобиль столкнулся с мотоциклистом на северо-востоке Москвы

Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклистом в столичном районе Алексеевский, сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство городских новостей «Москва».

«В районе д. 102 на проспекте Мира произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Мотоциклиста осматривает бригада «скорой помощи», — сказал источник.

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По его словам, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Дмитровском шоссе мотоциклист врезался в остановку общественного транспорта.