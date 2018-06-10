В Орловской области четыре человека погибли при столкновении поезда с автобусом

В Орловской области грузовой поезд столкнулся с автобусом на регулируемом переезде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия.

В результате происшествия погибли четыре человека.

«На перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. Предварительно, пострадали пятнадцать человек, из них четверо погибли», — сказал представитель штаба.

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Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области столкнулись два грузовых поезда, пострадал машинист одного из них. Также ранее сообщалось, что под Тверью локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов.