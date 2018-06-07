Путин: проезд по Крымскому мосту останется бесплатным

Российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что проезд по Крымскому мосту будет бесплатным. Трансляцию провел телеканал «Россия 24».

По его словам, платные дороги могут возникать только там, где есть альтернатива.

Он также отметил, что в данном случае никакой альтернативы переезда на Крымский мост автомобильным транспортом не существует.

Реклама

Ранее Путин прокомментировал идею строительства моста на Сахалин.

По его словам, он знает, что эта проблема беспокоит жителей Сахалина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным.