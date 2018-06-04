Парковка в Москве станет бесплатной на три дня

Автомобилисты смогут бесплатно оставить машины в столице в зоне городского парковочного пространства с 10 по 12 июня. Об этом сообщается на сайте мэра города.

Как отмечается, изменения связаны с празднованием Дня России и выходными днями.

«В праздничные дни интенсивность движения автомобилей в городе заметно снижается, поэтому бесплатная парковка не повлияет на загруженность дорог», — говорится в сообщении.

Реклама

Также уточняется, что на плоскостные парковки со шлагбаумами эти изменения распространяться не будут: они будут работать по действующим тарифам.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы рассказали об изменениях транспортного движения в районе СК «Олимпийский» 8 июня.