Парковка в Москве станет бесплатной на три дня
Автомобилисты смогут бесплатно оставить машины в столице в зоне городского парковочного пространства с 10 по 12 июня. Об этом сообщается на сайте мэра города.
Как отмечается, изменения связаны с празднованием Дня России и выходными днями.
«В праздничные дни интенсивность движения автомобилей в городе заметно снижается, поэтому бесплатная парковка не повлияет на загруженность дорог», — говорится в сообщении.
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Также уточняется, что на плоскостные парковки со шлагбаумами эти изменения распространяться не будут: они будут работать по действующим тарифам.
Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы рассказали об изменениях транспортного движения в районе СК «Олимпийский» 8 июня.