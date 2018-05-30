Вице-губернатор Петербурга озаботился «мостом глупости»

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поручил Комитету по развитию транспортной инфраструктуры установить необходимые знаки на мост через левый приток р. Кузьминки по Софийской улице. Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

Мост с надписью «Газель» не проедет», известный также как «мост глупости», стал причиной аварии для десятков грузовых автомобилей.

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Албин поручил установить знаки, информирующие о габаритах высоты проезда, а также «применить дополнительные технические средства привлечения внимания водителей на подъезде к объекту».

«Статистика происшествий заставляет органы власти вернуться к рассмотрению «узкого места» на улично-дорожной сети города», — отметил вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что под мостом с надписью «Газель» не проедет» в Петербурге застряла 150-я «Газель».