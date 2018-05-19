На стоянке на востоке Москвы произошло возгорание пяти иномарок

Источник в столичных экстренных службах сообщил о возгорании пяти автомобилей на стоянке автоцентра в районе Богородское на востоке Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

«На стоянке автоцентра по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 2, произошло возгорание нескольких легковых автомобилей. Mercedes, Volkswagen и Range Rover выгорели полностью, еще два автомобиля - Mercedes и BMW - повреждены частично», — сказал источник.

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В центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу также подтвердили факт возгорания автомобилей по указанному адресу.

«Заявка поступила в 0:19. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями возгорание локализовано и ликвидировано ориентировочно в 0:35», — сказали в центре.

Представители центра также подтвердили, что речь идет о пяти автомобилях.