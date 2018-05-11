Девятилетний ребенок угнал автомобиль и катался по городу на Ямале

Управление Министерства внутренних дел по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о начале проверки по факту инцидента в городе Ноябрьск, где несовершеннолетний угнал автомобиль «ВАЗ» и катался на нем по городу.

«По данному факту на место происшествия сотрудниками дежурной части направлена следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что ребенок 2008 года рождения путем свободного доступа воспользовался тем, что автомобиль был открыт и в замке зажигания находились ключи, проник в автомобиль и катался в поселке УТДС», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что речь идет об автомобиле марки «ВАЗ».

Ранее сообщалось, что в Ульяновске легковой автомобиль насмерть сбил ребенка на переходе и уехал.