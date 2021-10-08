Француз выдал секретные сведения о танке на игровом форуме

Бывший танкист французской армии выложил в сеть секретную информацию по управлению танком Leclerc, сообщает UK Defence Journal.

На форуме компьютерной игры War Thunder между пользователями разгорелся спор по поводу характеристик одного из представленных в игре танков. Один из участников дискуссии сообщил, что был членом экипажа танка Leclerc S2, который стоит на вооружении французской армии, и, чтобы подтвердить свои слова, выложил часть секретного руководства.

Модераторы форума удалили контент, опубликовав сообщение о том, что «не смешно сливать секретные документы о современном оборудовании».

Это не первый случай утечки секретных сведений на форуме War Thunder. Ранее один из пользователей разместил в интернете документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы показать разработчикам игр, что они «неправильно смоделировали его».