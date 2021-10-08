Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Восемь человек пострадали в ходе ДТП с участием школьного автобуса... 12:21
В Минэнерго Украины рассказали о запасном плане в случае остановки транзита... 12:20
Четверо мужчин отравились наркотиками на московской автомойке 12:20
После гибели двух срочников в воинской части на Урале возбудили уголовное дело 12:14
Нобелевскую премию мира получил российский журналист Дмитрий Муратов 12:09
В Красноярске произошло массовое отравление школьников 12:08
Под завалами жилого дома в Батуми нашли ребенка 12:05
Китайцы из MG анонсировали доступный кроссовер 11:59
Минспорта предупредило спортсменов и тренеров о злоупотреблении препаратом «Эпокрин» 11:58
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 11:54

Француз выдал секретные сведения о танке на игровом форуме

close
100%
Yoan Valat/AP

Бывший танкист французской армии выложил в сеть секретную информацию по управлению танком Leclerc, сообщает UK Defence Journal.

На форуме компьютерной игры War Thunder между пользователями разгорелся спор по поводу характеристик одного из представленных в игре танков. Один из участников дискуссии сообщил, что был членом экипажа танка Leclerc S2, который стоит на вооружении французской армии, и, чтобы подтвердить свои слова, выложил часть секретного руководства.

Модераторы форума удалили контент, опубликовав сообщение о том, что «не смешно сливать секретные документы о современном оборудовании».

Это не первый случай утечки секретных сведений на форуме War Thunder. Ранее один из пользователей разместил в интернете документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы показать разработчикам игр, что они «неправильно смоделировали его».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Нобелевскую премию мира получил российский журналист Дмитрий Муратов
1300 бутылок, 17 смертей, 5 уголовных дел. Подробности об отравлении в Оренбуржье
Число умерших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 17
«Пропагандистская акция»: зачем Польша роет канал в обход Калининграда
Gazeta Wyborcza указала на выгоду России от строительства Балтийского канала в Польше
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19
После гибели двух срочников в воинской части на Урале возбудили уголовное дело
Правительство одобрило повышение платы за капремонт из-за стоимости стройматериалов
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров назвал причину рекордного роста цен на билеты
Новости и материалы
Восемь человек пострадали в ходе ДТП с участием школьного автобуса в Воронежской области
В Минэнерго Украины рассказали о запасном плане в случае остановки транзита газа из России
Четверо мужчин отравились наркотиками на московской автомойке
В Красноярске произошло массовое отравление школьников
Под завалами жилого дома в Батуми нашли ребенка
Китайцы из MG анонсировали доступный кроссовер
Минспорта предупредило спортсменов и тренеров о злоупотреблении препаратом «Эпокрин»
В Telegram начали тестировать «спонсируемые сообщения»
Танцовщик Полунин сравнил Путина с ангелом
«Бесполезное решение»: экономист не увидел смысла в прокладке Польшей нового канала на Балтике
«Арсенал» рассматривает вариант приобретения форварда «Зенита» Азмуна
Франция обвинила Польшу в атаке на Евросоюз
Ольга Бузова выпустила третий альбом после трех лет работы над релизом
Свыше 70% россиян хотят компенсацию от Цукерберга за сбой в Facebook
Шойгу проверит модернизацию монтажно-испытательного корпуса для «Ангары» на Плесецке
В Батуми обрушилась часть пятиэтажного дома
«Евровидение — 2022» пройдет в итальянском Турине
Daily Mail: британцы встали на сторону Путина в газовом вопросе
Все новости
Бомба для бункера: как США совершенствуют ядерное оружие
В МИД РФ обвинили США в тайной модернизации ядерного оружия в Европе
Столкновение с неизвестностью. Что известно об инциденте с американской подлодкой
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море
«Это идеальные образцы»: что китайцы накопали на Луне
Образцы, доставленные «Чанъэ-5», говорят о недавней вулканической активности Луны
«Индустриальные кварталы» помогут городской экономике
Бывшие промзоны Москвы преобразуют в рамках КРТ
«Лишает белорусский народ права определять свое будущее»
Европарламент впервые открыто осудил интеграцию России и Белоруссии
Мазут и уголь: сможет ли Россия предложить Европе альтернативу газу
Argus: Европе нечем заместить газ, несмотря на заоблачные цены
15 лет со дня убийства Анны Политковской
Пустая трата денег. Дорогие опции оказались бесполезными для водителей
Почему автовладельцы не пользуются электронными помощниками
«Это достойный и выверенный ответ»
Россия ответила на запрос ОЗХО по делу об отравлении Навального
«В секонд-хенд надо приходить с азартом»
Как найти в секонд-хенде брендовую вещь
«Все поменялось за полтора года». Как живет Белоруссия после протестов
Жители Белоруссии рассказали о расколе в гражданском обществе страны на два лагеря
И восхитительный кешбэк. Почему внутренний туризм в России бьет рекорды
В АТОР ожидают, что турпоток внутри страны по итогам года достигнет максимума
«Никто не знал, что с 12 сентября включат отопление»
«Газпром» объяснил нежелание торговать газом на бирже началом отопительного сезона
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях