В МИД призвали НАТО определиться в отношениях с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» призвала альянс НАТО определиться в отношениях с Россией.

«Здесь вопрос, как мне кажется, нужно адресовать вам — журналистам, экспертному сообществу, как тоже специалистам к НАТО и представителям этого блока: а какая у вас собственно концепция выстраивания отношений? Вы что конкретно хотите? Потому что, мне кажется, давно пора определиться, после вот таких действий нужно уже определиться, в том числе и в публичной плоскости, что конкретно они хотят», — заявила Захарова.

Ранее МИД России пообещал ответить на высылку российских дипломатов из представительства в НАТО.

Альянс НАТО принял решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух. Общее число российских представителей в организации в Брюсселе было решено сократить с 20 до 10 человек.