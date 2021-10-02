Япония протестует против учений российской армии на Кунашире

Японские власти выразили протест из-за учений вооруженных сил России, которые якобы должны состоятся в акватории острова Кунашир в октябре. Об этом сообщает газета «Санкэй симбун».

В статье говорится что учения продлятся шесть дней — с 3 по 9 октября. В правительстве Японии полагают, что военнослужащие российского ВМФ будут отрабатывать у берегов Кунашира запуск ракет.

«Санкэй симбун» отмечает, что Россия при поддержке Китая усилила военное присутствие в Японском море. Так, над морем в последнее время два раза появлялись российские военные самолеты — в декабре и в июле 2020 года.

По данным издания Москва уведомило Токио об учениях в сентябре.

Ранее польское издание Defence24 сообщало, что Япония во время совместных тренировок с индийскими летчиками получит доступ к данным истребителя российской разработки Су-30.